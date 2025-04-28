شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: سجلنا أعلى معدل زيادة بالاستثمارات الخاصة 80٪ بفضل الحياد التنافسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن معدل الاستثمارات الخاصة في مصر حقق زيادة بلغت نحو 80٪، وهو الأعلى منذ سنوات، وذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق مبدأ الحياد التنافسي في الفترة الأخيرة.

وقال أحمد كوجك، خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صباح اليوم، إن هناك 10 مشروعات كبرى سيتم تفعيلها هذا العام، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار فى الاتجاه الداعم لتفعيل مبادئ الحياد التنافسي.

واوضح كوجك، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت مبادئ عامة ورؤية تعكس تصور الدولة للتخارج من القطاعات الاقتصادية.