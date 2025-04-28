شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ 14 ألف وحده سكنية بمشروع الإسكان الأخضر بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بمشروع “الإسكان الأخضر” بالمدينة، وذلك بحضور ممثلي الشركات المنفذة، والاستشاريين، والإدارات التنفيذية بالجهاز، تنفيذاَ لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات القومية بهدف دفع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه يجري حاليًا تنفيذ 599 عمارة تضم 14,376 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان المستدام، وتحقيق أهداف التنمية البيئية والعمرانية.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بمواقع المشروع المختلفة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، مع وضع آليات عملية لتجاوزها، بما يضمن الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود، خلال الاجتماع، أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية الخاصة بمبادرة الإسكان الأخضر، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

كما شدد رئيس الجهاز، على ضرورة التنسيق المستمر بين الشركات المنفذة والاستشاريين، إلى جانب المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.