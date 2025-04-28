شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات البنك الأهلى المصرى.. لماذا يفضلها المواطنون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

وتحظى شهادات البنك الأهلي المصري بإقبال كبير من المواطنين، سواء السنوية أو ذات الثلاث سنوات أو غيرها، بسبب الثقة الكبير في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك في مصر.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

ويمكن استثمار مبلغ 250 ألف جنيه فى شراء شهادة الادخار ذات عائد 21.5% ومدتها 3 سنوات والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 4479 جنيه شهرياً.

وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكى المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرى لمدة عام، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.

جدير بالذكر، أن بنوك الأهلى المصرى ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب فى تلك الشهادات.

وتتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة فى نسب العائد 27%و23.5% و23% حيث تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقاً لدورية صرف العائد حيث تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع.