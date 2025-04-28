شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات، باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مدفوعًا بارتفاع أسهم بنك البركة مصر، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 31840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 39734 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14234 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 9287 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 12699 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3288 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 11966 نقطة.