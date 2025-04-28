شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يتراجع 20 جنيها بالسوق المصرية.. وعيار 21 يسجل 4750 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا محدوداً اليوم، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، إلى نحو 4750 جنيهًا.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات متباينة بسوق الذهب العالمية، إذ سجلت أونصة الذهب هبوطا 3285 دولارًا عالميًا، بينما بلغ سعرها محليًا نحو 168,829 جنيهًا.

وسجلت باقي أعيرة الذهب اليوم على النحو التالي:

- عيار 24 يسجل 5428 جنيها

- عيار 21 يسجل 4750 جنيها

- عيار 18 يسجل 4071 جنيها

- عيار 14 يسجل 3166 جنيها

في حين سجل سعر جنيه الذهب نحو 38,000 جنيه.

التراجع في الذهب تعود إلى عمليات جني أرباح في السوق المحلية بعد موجة ارتفاعات قوية دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب بعض التراجعات النسبية في الطلب خلال تعاملات اليوم.