“البديوي”: افتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان يسهم في تعزيز مسيرة البنية التحتية للجودة في دول المجلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن افتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان، يسهم في تعزيز مسيرة البنية التحتية للجودة في دول المجلس، بما في ذلك دعم الاعتراف الدولي بالكفاءات الخليجية.

جاء ذلك خلال رعاية وحضور معالي الأمين العام لافتتاح فرع مكتب الاعتماد الخليجي، أمس في العاصمة العمانية مسقط، بحضور معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، وعددٍ من المسؤولين في سلطنة عمان.

ويسعى مكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان إلى رسم آفاق التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وتطوير منظومة تطبيق المواصفات والتقييم وضبط المنتجات في دول المجلس، ودعم وتطوير الصناعة والاقتصاد الخليجي.

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