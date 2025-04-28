شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تتعهد بدعم الوظائف والاقتصاد في ظل تأثير رسوم أمريكا الجمركية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد مسؤولون صينيون خططهم لتعزيز دعم الوظائف والاقتصاد، في ظل استمرار الحرب التجارية مع إدارة ترمب دون وجود حل وشيك في الأفق.

نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشاو تشن قال في مؤتمر اليوم الاثنين، “الحكومة ستعد بشكل كامل خطط الطوارئ وتعمل باستمرار على تحسين أدوات السياسة لتحقيق استقرار الوظائف والاقتصاد”.

هذه التصريحات تعزز محاولات صناع القرار الصينيين المتكررة لطمأنة الرأي العام، بأن الصين ستتخذ تدابير لدعم النمو في ظل تأثير التعريفات الجمركية الأمبركية القياسية على آفاق الاقتصاد. وقال تشاو إن الصين “واثقة تماما” من تحقيق هدف النمو بنسبة 5% في 2025.

متانة الاقتصاد الصيني

كرر المسؤولون إلى حد كبير التعهدات التي أدلى بها المكتب السياسي للحزب الشيوعي بقيادة الرئيس شي جين بينغ الأسبوع الماضي بشأن الاستعداد لمواجهة الصدمات الخارجية. كما سلط تشاو الضوء على متانة الاقتصاد في الربع الأول من 2025، بما في ذلك المساهمة الأكبر للطلب المحلي في النمو على أساس فصلي.

اعترف يوي جيا دونغ نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، بالتأثيرات السلبية للتعريفات الجمركية الأميركية، قائلا إن بعض المصدرين يواجهون صعوبات في الأعمال التجارية وأن بعض الوظائف تأثرت. وقال إن الحكومة ستتخذ خطوات لتحسين مهارات العمال وتعطي الأولوية لتوظيف الشباب.

على الرغم من العوامل المعاكسة، تشير بكين إلى أنها ليست في عجلة من أمرها للتوسع بشكل قوي في تحفيز الاقتصاد بعد أسابيع من الإعلان عن تدابير شملت الالتزام بتسجيل عجز قياسي مرتفع في الميزانية.

الصين تدعم البنوك

ستقوم الصين بتوفير المزيد من الأموال للبنوك، وتقليص أسعار الفائدة في الوقت المناسب، حسب زوو لان نائب محافظ البنك المركزي الصيني، مؤكداً على التعهدات السابقة. كما قال إن بنك الشعب الصيني سيوجه البنوك بمواصلة تقديم القروض للمصدرين الذين يواجهون صعوبات.

جدد زوو تأكيده أن الصين ستبقي اليوان مستقراً عند مستوى “معقول ومتوازن”، مضيفا أن مرونة سوق الصرف الأجنبي توفر دعماً قوياً لاستقرار العملة الصينية.

بدت الصين أنها قاومت الدخول في أي مفاوضات تجارية مع ترمب. رفض المسؤولون الأسبوع الماضي، ما تردد عن وجود محادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري، وأكدوا مطالبهم لواشنطن بإلغاء جميع التعريفات الأحادية. كما حضر شينغ تشيوبينغ، نائب وزير التجارة المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

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