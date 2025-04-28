شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يترقبون نتائج الحرب التجارية وتأثيرها على الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط أجواء من الحذر الشديد، يترقب مستثمرو الأسهم الأمريكية تطورات مفاوضات الحرب التجارية، في وقت حساس تترقب فيه الأسواق صدور بيانات حيوية حول الوظائف، التضخم، والناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير نشرته منصة "ماركت واتش" الأمريكية.

المستثمرون ينتظرون مؤشرات السوق: توترات تجارية وأرقام اقتصادية

رغم تحقيق الأسهم الأمريكية بعض المكاسب مؤخراً، إلا أن حالة القلق لا تزال تسيطر، خاصة مع تصاعد المخاوف من تأثير التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل.

وأكد أليكسيس ديلاديرير، نائب رئيس قسم استثمار الأسهم لدى "جولدمان ساكس لإدارة الأصول"، أن المستثمرين يحتاجون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية لتفادي المخاطر المحتملة.

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الرسوم الجمركية ترسم غموض الأسواق

الغموض بشأن مصير التعريفات الجديدة يشكل ضغطاً هائلاً على الأسواق. وأوضح أندرو سليمون، مدير محافظ الأسهم الأمريكية لدى "مورجان ستانلي"، أن توقع أداء أرباح الشركات بات "مهمة شبه مستحيلة" وسط هذا الاضطراب.

خسائر ملحوظة في الأسهم الأمريكية منذ فرض الرسوم

منذ إعلان التعريفات، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.6%، بينما تمكنت الأسواق الأوروبية من تحقيق مكاسب بفضل خطط تحفيزية في الاتحاد الأوروبي.

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الأسواق العالمية تحت ضغوط متزايدة

ورغم المبادرات الإيجابية من بعض الدول، إلا أن التهديد بفرض رسوم جديدة أمريكية على واردات أوروبية لا يزال قائماً، مما يضيف طبقة إضافية من الحذر إلى استراتيجيات المستثمرين.

فيل كامبوريلي، مدير محفظة التخصيص العالمي لدى "جي بي مورجان"، أشار إلى أن شركته باتت "محايدة" تجاه الاستثمار في الأسهم والسندات العالمية.

تغييرات جذرية في توجهات الاستثمار العالمي

مع بداية 2025، كانت التوقعات لصالح الأسهم العالمية، ولكن بحلول نهاية مارس، تراجعت الثقة بالأسهم الأمريكية بشكل خاص مع تضاؤل ما وصف بـ"الاستثنائية الأمريكية".

هل تلوح نهاية قريبة للأزمة؟

رغم الأجواء القاتمة، يرى بعض المحللين بصيص أمل مع تقدم المفاوضات التجارية، متوقعين أن تظهر اتفاقيات جديدة توفر متنفساً للأسواق، وإن كان ذلك على مدى طويل.

أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية: تحسن طفيف مع استمرار التذبذب

أنهى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأسبوع بمكاسب لليوم الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ يناير. ومع ذلك، لا يزال المؤشر منخفضًا بنسبة 1.5% خلال أبريل بفعل اضطرابات الحرب التجارية.