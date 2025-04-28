عمومية «أسمنت العربية» توافق على توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار»: إعادة جدولة تسهيلات بـ3.39 مليار ريال وإبرام اتفاقيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية