شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار»: إعادة جدولة تسهيلات بـ3.39 مليار ريال وإبرام اتفاقيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" اتفاقيات نهائية مع عدد من البنوك السعودية لإعادة جدولة تسهيلات قائمة، والحصول على تسهيلات جديدة، في سعيها لإعادة هيكلة مركزها المالي، وتعزيز استقرارها التشغيلي، وكفاءة رأس المال.
وتنقسم التسهيلات إلى إلى الشريحة (أ) والشريحة (ب)، وذلك نظرًا لإمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب)، واختلاف الهوامش وشروط الرسملة للشريحة (ب).
وتتكون الضمانات المقدمة من الشركة من رهون عقارية بنسبة تغطية لا تقل عن 150% (لإعادة الجدولة) و175% (للتسهيلات الجديدة) من المبلغ الأساسي القائم، وضمانات على الحسابات البنية، وسندات لأمر تغطي المبلغ الأساسي والعمولات.
وفي التسهيلات الجديدة، فهي تستحق دفعة واحدة في 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لمدة سنة إضافية حتى 30 يونيو 2027م شريطة استيفاء "إعمار" لشروط محددة.
علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى تعزيز موقف السيولة لديها خلال الفترة المتوقعة لنمو أعمالها وعملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة مؤخرًا، وكذلك لتحسين تكاليف التمويل طوال فترة إعادة الجدولة والشروط المعدلة للقرض
تفاصيل إعادة الجدولةكشفت "إعمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، عن اتفاقها النهائي مع كل من مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي، لإعادة جدولة 3.391 مليار ريال، والحصول على تسهيلات جديدة قدرها 287.297 مليون ريال.
وتنقسم التسهيلات إلى إلى الشريحة (أ) والشريحة (ب)، وذلك نظرًا لإمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب)، واختلاف الهوامش وشروط الرسملة للشريحة (ب).
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الاتفاقية السابقةوكانت "إعمار" قد وقعت 7 في سبتمبر 2024 الاتفافية غير الملزمة لإعادة الجدولة والتسهيلات، وكانت تواريخ الاستحقاق السابقة للتسهيلات تقتضي إجراء تسهيلات مصرف الإنماء في 9 يوليو 2028، وتسهيلات البنك السعودي الأول في 30 نوفمبر 2022، و15 ديسمبر 2029، والبنك السعودي الفرنسي في 31 أكتوبر 2019، البنك الأهلي السعودي في 31 أغسطس 2021.
الاتفاقية الجديدةأما المدة الجديدة لإعادة الجدولة فهي حتى 31 ديسمبر 2033، مع سداد أقساط مستحقة سنويًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2029، حتى 31 ديسمبر 2033، مع إمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب) حتى 31 ديسمبر 2036، بناءً على اتفاق بين البنوك والشركة.
وفي التسهيلات الجديدة، فهي تستحق دفعة واحدة في 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لمدة سنة إضافية حتى 30 يونيو 2027م شريطة استيفاء "إعمار" لشروط محددة.
أهداف إعادة الجدولةتأتي إعادة الجدولة كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.
علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى تعزيز موقف السيولة لديها خلال الفترة المتوقعة لنمو أعمالها وعملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة مؤخرًا، وكذلك لتحسين تكاليف التمويل طوال فترة إعادة الجدولة والشروط المعدلة للقرض