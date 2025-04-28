شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت العربية» توافق على توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونج للاستشارات المهنية؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وبإجمالي أتعاب 725,000 ريال.

5- الموافقة على صرف مبلغ (3) ملايين ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ‏2025م.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (75) مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م بواقع (0.75) ريال لكل سهم (بما يعادل 7.5 % من رأس المال) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس 17/11/1446 هـ الموافق 15/05/2025 م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة سعود عبد العزيز عبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) وتركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية (شركة زميلة) أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ (25,699,129) ريال للعام السابق 2024م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11- الموافقة على صرف مبلغ (55,000) ريال أتعاب إضافية للسنه المالية 2024م لمكتب المراجع الخارجي شركة أرنست ويونغ وذلك مقابل مصروفات إضافية خاصه بتطبيق معيار المراجعة ISA600 والخاص بأعمال المراجعة للمجموعة والشركات التابعة.

وأوصى مجلس إدارة شركة أسمنت العربية، أمس، بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى عدد (150,000) سهم وبنسبة (0.15%) من أسهم الشركة العادية.

وأضافت الشركة أن الهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها.

وأوضح أن عدد الأسهم المقرر شرائها 150000 سهم، فيما ستمول عملية الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية.

ونوهت بالتصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.

وأوصى مجلس إدارة شركة أسمنت العربية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل الاحتياطي النظامي للشركة البالغ 500 مليون ريال والاحتياطي العام البالغ 95 مليون ريال كما في ميزانية 31/12/2024م إلى الأرباح المبقاة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأسمنت العربية (أسمنت العربية) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والذي عقد أمس الأحد.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.4- الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونج للاستشارات المهنية؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وبإجمالي أتعاب 725,000 ريال.5- الموافقة على صرف مبلغ (3) ملايين ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ‏2025م.8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (75) مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م بواقع (0.75) ريال لكل سهم (بما يعادل 7.5 % من رأس المال) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس 17/11/1446 هـ الموافق 15/05/2025 م.9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة سعود عبد العزيز عبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) وتركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية (شركة زميلة) أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ (25,699,129) ريال للعام السابق 2024م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.11- الموافقة على صرف مبلغ (55,000) ريال أتعاب إضافية للسنه المالية 2024م لمكتب المراجع الخارجي شركة أرنست ويونغ وذلك مقابل مصروفات إضافية خاصه بتطبيق معيار المراجعة ISA600 والخاص بأعمال المراجعة للمجموعة والشركات التابعة.وأوصى مجلس إدارة شركة أسمنت العربية، أمس، بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى عدد (150,000) سهم وبنسبة (0.15%) من أسهم الشركة العادية.وأضافت الشركة أن الهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها.وأوضح أن عدد الأسهم المقرر شرائها 150000 سهم، فيما ستمول عملية الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية.ونوهت بالتصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.وأوصى مجلس إدارة شركة أسمنت العربية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل الاحتياطي النظامي للشركة البالغ 500 مليون ريال والاحتياطي العام البالغ 95 مليون ريال كما في ميزانية 31/12/2024م إلى الأرباح المبقاة.