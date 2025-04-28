شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية البنك السعودي للاستثمار توافق على عقود تمت مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

. الموافقة على صرف مبلغ قدره 14,140,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي البنك السعودي للاستثمار للعام 20242025م بإجمالي مبلغ وقدره (35,333,396) ريال. وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين المخاطر السيبرانية للبنك السعودي للاستثمار للعام 20242025م بإجمالي مبلغ وقدره (2,062,526.25) ريال. وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين على الحياة لموظفي البنك السعودي للاستثمار للعام 20242025م بإجمالي مبلغ وقدره (835.308.44) ريال، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين البضائع البحري للبنك السعودي للاستثمار للعام 20242025م بدون أثر مالي على البنك، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونه

عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين الشامل للبنك السعودي للاستثمار للعام 2024 2025م بإجمالي مبلغ وقدره (3,742.192.50) ريال. وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والتي لعضو مجلس الإدارة عبد الرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين العامة للبنك السعودي للاستثمار للعام 20242025م بإجمالي مبلغ وقدره (627,789.09) ريال. وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

. الموافقة على تعديل معايير الأعمال المنافسة في البنك.

. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافات.

. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية تضمنت:. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.. الموافقة على صرف مبلغ قدره 14,140,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي البنك السعودي للاستثمار للعام 20242025م بإجمالي مبلغ وقدره (35,333,396) ريال. وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين المخاطر السيبرانية للبنك السعودي للاستثمار للعام 20242025م بإجمالي مبلغ وقدره (2,062,526.25) ريال. وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين على الحياة لموظفي البنك السعودي للاستثمار للعام 20242025م بإجمالي مبلغ وقدره (835.308.44) ريال، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين البضائع البحري للبنك السعودي للاستثمار للعام 20242025م بدون أثر مالي على البنك، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونهعضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين الشامل للبنك السعودي للاستثمار للعام 2024 2025م بإجمالي مبلغ وقدره (3,742.192.50) ريال. وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والتي لعضو مجلس الإدارة عبد الرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين العامة للبنك السعودي للاستثمار للعام 20242025م بإجمالي مبلغ وقدره (627,789.09) ريال. وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.. الموافقة على تعديل معايير الأعمال المنافسة في البنك.. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافات.. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.