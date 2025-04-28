شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «نايس ون» إلى 24 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان على "تداول

ونمت إيرادات الشركة بنسبة 5.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، فيما ارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 311.2% في الربع الأول من 2025 مقارنةً بالربع الأخير من 2024.

وعزت "ون نايس بيوتي" هذا النمو إلى الزيادة في عدد الطلبات، واكتساب عملاء جدد من خلال حملات تسويقية فعّالة، إلى جانب تنوع أوسع في المنتجات وكفاءة تنفيذ الطلبات. وكان لموسم رمضان أثر إيجابي على نمو المبيعات.

وأشارت إلى أن هذا التحسن كان مدعومًا بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات وانخفاض مصاريف البيع والتسويق. لافتة إلى تأثر النمو جزئيًا نتيجة تغير مزيج المنتجات، وارتفاع المصاريف التشغيلية المرتبطة بالتوسع في الأعمال، وزيادة مصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني"، للربع الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 10.2% عن الربع المماثل من العام السابق.وبحسب بيان على "تداول السعودية "، اليوم الإثنين، حققت الشركة من بداية العام الجاري حتى الفترة المنتهية في 31 مارس، ربحًا قدره 24.12 مليون ريال، مقارنة بـ21.90 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2024.ونمت إيرادات الشركة بنسبة 5.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، فيما ارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 311.2% في الربع الأول من 2025 مقارنةً بالربع الأخير من 2024.وعزت "ون نايس بيوتي" هذا النمو إلى الزيادة في عدد الطلبات، واكتساب عملاء جدد من خلال حملات تسويقية فعّالة، إلى جانب تنوع أوسع في المنتجات وكفاءة تنفيذ الطلبات. وكان لموسم رمضان أثر إيجابي على نمو المبيعات.وأشارت إلى أن هذا التحسن كان مدعومًا بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات وانخفاض مصاريف البيع والتسويق. لافتة إلى تأثر النمو جزئيًا نتيجة تغير مزيج المنتجات، وارتفاع المصاريف التشغيلية المرتبطة بالتوسع في الأعمال، وزيادة مصروف الزكاة.