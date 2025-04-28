شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي من خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.
وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية" أن قيمة وشروط طرح الصكوك التي ستُحدد بناءً على ظروف السوق.
وتأتي هذه الخطوة من البنك السعودي الفرنسي بهدف تعزيز رأس مال البنك من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
وكشف البنك عن تعيين بنك أبو ظبي التجاري، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، بنك مشرق، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو إنترناشونال، وإم يو اف جي سكيوريتيز، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، كمديرين رئيسيين مجتمعين.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح السارية.
وأوضح البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة، أو عرضًا للشراء، أو الاستحواذ، أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، فيما سيعلن لمساهميه عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية" أن قيمة وشروط طرح الصكوك التي ستُحدد بناءً على ظروف السوق.
وتأتي هذه الخطوة من البنك السعودي الفرنسي بهدف تعزيز رأس مال البنك من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
وكشف البنك عن تعيين بنك أبو ظبي التجاري، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، بنك مشرق، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو إنترناشونال، وإم يو اف جي سكيوريتيز، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، كمديرين رئيسيين مجتمعين.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح السارية.
وأوضح البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة، أو عرضًا للشراء، أو الاستحواذ، أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، فيما سيعلن لمساهميه عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.