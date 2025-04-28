شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المداواة» يوصي بتحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية، أمس، إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة إلى الأرباح المبقاة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يبلغ رصيد الاحتياطي النظامي للشركة، 2.940.594 مليون ريال، كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يبلغ رصيد الاحتياطي النظامي للشركة، 2.940.594 مليون ريال، كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024م.