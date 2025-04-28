الاقتصاد

مجلس إدارة «المداواة» يوصي بتحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «المداواة» يوصي بتحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المداواة» يوصي بتحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية، أمس، إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة إلى الأرباح المبقاة.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يبلغ رصيد الاحتياطي النظامي للشركة، 2.940.594 مليون ريال، كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024م.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا