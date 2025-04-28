شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المداواة» يوصي بتحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية، أمس، إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة إلى الأرباح المبقاة.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يبلغ رصيد الاحتياطي النظامي للشركة، 2.940.594 مليون ريال، كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024م.