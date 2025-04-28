شكرا لقرائتكم خبر عن «فقيه الطبية» توقع مذكرة تفاهم لتوطين حلول العلاج الخلوي والجيني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وشركاتها التابعة "مجموعة فقيه للرعاية الصحية"، "فقيه للرعاية الصحية" (فقيه الطبية)، أمس، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة فوسون فارما العالمية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المذكرة بهدف إدخال وتوطين أحدث حلول العلاج الخلوي والجيني – ولا سيما علاج CAR-T – إضافة إلى تقنيات التشخيص النسيجي الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات التشخيص عن بُعد في المملكة.
وأضافت الشركة: "انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تهدف هذه الشراكة إلى تسريع تطوير هذه العلاجات المتقدمة وتقديمها محلياً، والارتقاء بدقة التشخيص، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للابتكار في الرعاية الصحية".
وتهدفف المذكرة إلى إدخال حلول متقدمة للعلاج بالخلايا والجينات، إضافةً إلى علم الأمراض الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وخدمات التشخيص عن بُعد، إلى المملكة العربية السعودية.
وتبلغ مدة المذكرة سنة واحدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المذكرة بهدف إدخال وتوطين أحدث حلول العلاج الخلوي والجيني – ولا سيما علاج CAR-T – إضافة إلى تقنيات التشخيص النسيجي الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات التشخيص عن بُعد في المملكة.
وأضافت الشركة: "انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تهدف هذه الشراكة إلى تسريع تطوير هذه العلاجات المتقدمة وتقديمها محلياً، والارتقاء بدقة التشخيص، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للابتكار في الرعاية الصحية".
وتهدفف المذكرة إلى إدخال حلول متقدمة للعلاج بالخلايا والجينات، إضافةً إلى علم الأمراض الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وخدمات التشخيص عن بُعد، إلى المملكة العربية السعودية.
وتبلغ مدة المذكرة سنة واحدة.