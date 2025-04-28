شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدوء الحرب التجارية.. هل تتعافى الأسهم الأمريكية قريباً؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت سوق الأسهم الأمريكية تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ. لكن مع ظهور بوادر تهدئة في الحرب التجارية بين أمريكا والصين، بدأ الأمل في تعافي الأسواق بالارتفاع، بحسب تقرير نشرته منصة "موتلي فول".

لماذا تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية؟

تراجعت مؤشرات مثل ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.74٪، بينما انخفض كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك المركب بشكل ملحوظ. جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، ما أثار مخاوف من ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين الأمريكيين، وبالتالي التأثير السلبي على النمو الاقتصادي.

ورغم أن إدارة ترامب قررت لاحقًا تعليق هذه الرسوم لمدة 90 يومًا للتفاوض، إلا أن التقلبات استمرت.

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هل عادت المؤشرات إلى مستوياتها السابقة؟

رغم بعض التعافي، إلا أن مؤشرات الأسهم الأمريكية لم تسترجع مستوياتها المسجلة مع بداية العام. استثناء ملحوظ كان الصين، حيث تواجه تعريفات جمركية تصل إلى 145٪. وقد أعلن ترامب عن إعفاء مؤقت لبعض المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والرقائق الإلكترونية، مما ساعد المؤشرات على تحقيق بعض المكاسب.

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هل التاريخ يعيد نفسه في سوق الأسهم؟

تُظهر التجارب الماضية أن التقلبات والانهيارات ليست أمرًا جديدًا على الأسواق المالية. من انهيار 1929 إلى الاثنين الأسود 1987، مرّت الأسواق بأزمات عديدة لكنها دائمًا ما تعافت بمرور الوقت.

اليوم، يرى المحللون أن الأسواق أصبحت أكثر مرونة مقارنة بالركود الاقتصادي في 2001، مع تعافٍ أسرع من الصدمات الاقتصادية.

هل نحن على أعتاب ركود اقتصادي؟

حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي عن دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود. ومع ذلك، تشير بعض المؤشرات الاقتصادية مثل تراجع ثقة المستهلكين واحتمالية ارتفاع الأسعار إلى بوادر تباطؤ اقتصادي.

وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.8٪ بسبب الحرب التجارية.

كيف يجب أن يتصرف المستثمرون؟

في ظل التقلبات الحالية، يرى الخبراء أن هذا الوقت قد يمثل فرصة ذهبية للاستثمار طويل الأجل. فالشركات القوية قادرة على تجاوز الأزمات، والأسهم الكبرى التي تراجعت قد تُقدم مكاسب كبيرة مع تعافي الأسواق مستقبلًا.