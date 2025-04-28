وزير المالية: نوثق عهدنا الجديد مع المجتمع الضريبي «ثقة.. شراكة.. ومساندة» لكل الممولين

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نرصد بمزيد من التقدير.. الحراك الإيجابي المثمر لمجتمع الأعمال مع «التسهيلات الضريبية»

الدعم الكبير والمساندة الاستثنائية من القيادة السياسية.. تدفعنا لاستكمال هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي

معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. «إصدار صحفي متكامل» لكل تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية وردود الأفعال المحفزة من مجتمع الأعمال ورجال الاقتصاد والإعلام



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُوثِّق عهدنا الجديد مع المجتمع الضريبي: «ثقة.. شراكة.. ومساندة» لكل الممولين الحاليين والجدد، فى إطار من اليقين، عبر الإصدار الصحفي المتكامل الذى أعده المكتب الإعلامي لوزارة المالية، تحت عنوان: «معًا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».

قال الوزير، عبر صفحته على «LINKED IN»،: «نحن نرصد بمزيد من التقدير، الحراك الإيجابي المثمر لمجتمع الأعمال مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونؤكد أن الدعم الكبير والمساندة الاستثنائية من القيادة السياسية تدفعنا لاستكمال هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي فى إطار اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار».

أضاف كجوك: «يُسعدنا أن نتشارك سويًا، هذا التناول الإعلامي لكل تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية، وردود الأفعال المحفزة من رموز مجتمع الأعمال ورجال الاقتصاد والإعلام».