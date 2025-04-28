شكرا لقرائتكم خبر عن صعود طفيف بسعر الجنيه الإسترلينى فى بداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 28 أبريل 2025 10:03 ص
بدء سعر الجنيه الإسترليني، تعاملاته أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الإثنين 28-4-2025، على صعود طفيف ليسجل فى البنك المركزي 67.72 جنيه للشراء، و67.91 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.60 جنيه للشراء، و67.88 جنيه للبيع.
وينشر الخليج 365، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر
67.60 جنيه للشراء
67.88 جنيه للبيع.
67.60 جنيه للشراء.
67.91 جنيه للبيع
67.59 جنيه للشراء.
67.92 جنيه للبيع.
67.60 جنيه للشراء
67.92 جنيه للبيع
67.60 جنيه للشراء
67.89 جنيه للبيع
67.61 جنيه للشراء
67.96 جنيه للبيع
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