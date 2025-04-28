شكرا لقرائتكم خبر عن صعود طفيف بسعر الجنيه الإسترلينى فى بداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدء سعر الجنيه الإسترليني، تعاملاته أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الإثنين 28-4-2025، على صعود طفيف ليسجل فى البنك المركزي 67.72 جنيه للشراء، و67.91 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.60 جنيه للشراء، و67.88 جنيه للبيع.

وينشر الخليج 365، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى



67.60 جنيه للشراء

67.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

67.60 جنيه للشراء.

67.91 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

67.59 جنيه للشراء.

67.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.60 جنيه للشراء

67.92 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك القاهرة

67.60 جنيه للشراء

67.89 جنيه للبيع



سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.61 جنيه للشراء

67.96 جنيه للبيع



