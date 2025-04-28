شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 28-4 -2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ40.075 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التي اعلناه ترامب . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 40.075 دينار

عيار 22 سجل 36.725 دينار

عيار 21 سجل 35.050 دينار

عيار 18 سجل 30.050 دينار

عيار 14 سجل 23.375 دينار

عيار 12 سجل 20.025 دينار

الاونصة1246.325 دينار

الجنيه الذهب280.500 دينار

الأونصة بالدولار3314.68 دولار

أسعار الذهب في البحرين



من المقرر أن يقوم بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بالاستثمار في تدويل بورصة شنغهاي للذهب، بما في ذلك إنشاء مستودعات للتسليم في الخارج، مما يمهّد الطريق أمام البورصة لمنافسة بورصة لندن (LON:LSEG) للمعادن (LME) في التحكم بتسعير المعادن على المستوى العالمي.

وذكرت الشركة الإعلامية الصينية المتخصصة في تحليل الأخبار والبيانات الاقتصادية والمالية "Jinshi Data" في تقرير صدر في 21 أبريل: "أصدر بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بشكل مشترك ‘خطة العمل لتعزيز تسهيل الخدمات المالية العابرة للحدود في مركز شنغهاي المالي الدولي’. وقد أشارت الخطة إلى تعزيز دور المنصات المالية الرئيسية في تخصيص الموارد العالمية، وتتضمن الاستعدادات الرفيعة المستوى لمنصة تداول أصول مالية دولية، تهدف إلى إنشاء منصة ذات وظيفة محورية في تخصيص الموارد المالية العالمية وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق المالية الصينية".



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم