شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 28-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 28-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، وسجل بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، فى البنك الأهلي 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه البيع ، وفى بنك مصر 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.