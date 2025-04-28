شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 28-4-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.95جنيه للشراء.

13.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.03جنيه للشراء.

14.00جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.03جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.11جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.91جنيه للشراء.

13.08جنيه للبيع.