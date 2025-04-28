شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة فتحت فوق 3300 دولار.. سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم فى مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، فى ظل عودة التداول على الذهب عالميًا فوق 3300 دولار، وخلال السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب في مصر.

الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها

- عيار 18: سجل 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

وعلى صعيد الأسعار العالمية، أوضح واصف، أن الذهب سجل تراجعًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة لانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتخسر الأونصة 1.2%، إضافة إلى تعافي الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأشار إلى أن سعر أونصة الذهب تراجع إلى مستوى 3260 دولارًا خلال التداولات، قبل أن يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 3308 دولارات مما حافظ على الاتجاه الصاعد قصير الأجل.

وأكد أن السوق المحلي شهد موجة من جني الأرباح، بعد أن أن سجل جرام الذهب عيار 21 قرابة 5000 جنيه، مما دفع الأسعار للهبوط إلى مستوى 4740 جنيهًا للجرام، لتنتهي بذلك سلسلة ارتفاعات أسبوعية متواصلة استمرت 7 أسابيع.

و سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.

السوق سجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قمته التاريخية.