الاقتصاد

ارتفاع واردات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية لـ1.8 مليون برميل يوميا

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ارتفاع واردات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية لـ1.8 مليون برميل يوميا

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية لـ1.8 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الإثنين، 28 أبريل 2025 09:00 ص

انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر مارس 2025 بنسبة %1.4 لتصل إلى نحو 5.9 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة %1.1 لتبلغ حوالي 4.1 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى ،إلى ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر مارس 2025 بنسبة 1.9% لتصل إلى حوالي 1.8 مليون برميل يوميا، في حين انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 0.2% لتبلغ حوالي 6.4 مليون برميل يوميا.

 

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محررين الخليج 365

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