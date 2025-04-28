شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهره الجديدة يواصل تسليم وحدات مشروع "سكن مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تسليم وحدات مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية) بالمشروع بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الثانية بالمشروع وحدات العمارة 37، اليوم الإثنين 28/4/2025، ووحدات العمارة 38، يوم الثلاثاء 29/4/2025، ووحدات العمارة 42، يوم الأربعاء 30/4/2025، ووحدات العمارة 33 ، يوم الأحد 4/5/2025، ووحدات العمارة 34، يوم الإثنين 5/5/2025، ووحدات العمارة 35، يوم الثلاثاء 6/5/2025، ووحدات العمارة 99، يوم الأربعاء 7/5/2025، ووحدات العمارة 100، يوم الخميس 8/5/2025، ووحدات العمارة 76، يوم الأحد 11/5/2025، ووحدات العمارة 64، يوم الإثنين 12/5/2025، ووحدات العمارة 77، يوم الثلاثاء 13/5/2025.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، سيتم التسليم بالمنطقة الأولى، بمسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 166، يوم الأحد 11/5/2025، ووحدات العمارة 167، يوم الإثنين 12/5/2025، ووحدات العمارة 168، يوم الثلاثاء 13/5/2025، ووحدات العمارة 68، يوم الأربعاء 14/5/2025، ووحدات العمارة 69، يوم الخميس 15/5/2025، ووحدات العمارة 71، يوم الأحد 18/5/2025، ووحدات العمارة 72، يوم الإثنين 19/5/2025، ووحدات العمارة 73، يوم الثلاثاء 20/5/2025، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 21/5/2025، ووحدات العمارة 5، يوم الخميس 22/5/2025، ووحدات العمارة 17، يوم الأحد 25/5/2025.

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.