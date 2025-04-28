شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار بالبنك المركزى اليوم الأثنين 28 أبريل 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب- مدحت عادل الإثنين، 28 أبريل 2025 08:00 ص

بلغ سعر الدولار اليوم الأثنين 28 ابريل 2025، بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي 50.91 جنيه للشراء و51.01 البيع، وفى بنك مصر 50.9 جنيه للشراء و51 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.9 جنيه للشراء و51 للبيع. وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات بالبنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.9جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

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