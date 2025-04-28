شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السيارات تتراجع لـ198 مليون دولار فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

حققت واردات مصر من السيارات تراجعا ملحوظا خلال بداية العام الجاري 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالي واردات مصر من سيارات الركوب بنحو 198 مليون و839 ألف دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت نحو 299 مليون و772 ألف دولار في شهر يناير العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته نحو 100 مليون و933 ألف دولار.

وجاءت واردات السيارات ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السيارات خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية 307 مليون و909 ألف دولار، بينما كانت نحو 400 مليون و998 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته 93 مليون و89 ألف دولار.

حققت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعا كبيرا بنهاية العام الجاري 2024، قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل إجمالي واردات مصر من السيارات نحو ملياري و611 مليون دولار خلال عام 2024، بينما كانت نحو ملياري و135 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 475 مليون و665 ألف دولار.

وتراجعت الواردات المصرية من السيارات في شهر أكتوبر الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.