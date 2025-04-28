شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 18 سجل 4088.5 جنيه بمستهل التداولات الصباحية فى جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، في ظل عودة التداول على الذهب عالميًا فوق 3300 دولار، وخلال السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب في مصر.

الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها

- عيار 18: سجل 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة قبل ان يبدأ في التراجع والتصحيح السلبي من هذا المستوى، بينما منذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بأكثر من 26% ليربح قرابة 700 دولار للأونصة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.



ظهرت بوادر لانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد تقرير يفيد بإعفاء بكين بعض السلع الأمريكية من رسومها الجمركية، وبعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أن محادثات التجارة مع الصين جارية، نافيًا مزاعم الصين بعدم إجراء أي مناقشات لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة.



قد تمثل هذه الخطوة تهدئة للصراع وقد تدعو أيضًا إلى اتخاذ واشنطن المزيد من الإجراءات التصالحية. بينما قد صرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا حل النزاع، فعليها رفع جميع الإجراءات الجمركية أحادية الجانب ضد الصين.



تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياته التاريخية بعد أن عادت شهية المخاطرة إلى التزايد لدة المستثمرين وهو ما انعكس على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية التى عادت إلى التعافى بعد الخسائر الكبيرة التى تكبدتها خلال فترات الصراع التجارى المتزايد بين الولايات المتحدة والصين..

سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.