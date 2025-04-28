شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية التوسع فى صناعة السبائك الحديدية فى الشركات المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشكل التوسع في صناعة السبائك الحديدية في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز الصناعات الثقيلة وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وتعمل شركات قطاع الأعمال العام، وعلى رأسها شركة السبائك الحديدية بأسوان، على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية من أجل تلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير لتصل لنحو نصف مليار دولار .

تعد السبائك الحديدية من المواد الأساسية في صناعة الصلب ومختلف الصناعات الهندسية والمعدنية، ويعتمد عليها عدد كبير من القطاعات الصناعية مثل السيارات والآلات الثقيلة والمعدات الكهربائية. وتعمل مصر حالياً على إدخال أنواع جديدة ومتطورة من السبائك، مثل السبيكة عالية المنجنيز والفروسيليكون، بهدف تلبية متطلبات الأسواق المتقدمة.

يساهم هذا التوجه في زيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية التي تمتلكها مصر، مثل المنجنيز والحديد، والتي تُستخدم في تصنيع هذه السبائك، بدلاً من تصديرها في صورتها الخام. ويعزز ذلك من فرص التصدير إلى أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي على السبائك عالية الجودة.

كما يسهم التوسع في هذه الصناعة في توفير العملة الصعبة ودعم الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات الصناعية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة داخل مصانع الإنتاج وفي الصناعات المغذية لها.



وتستعد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام منها المصرية للسبائك الحديدة وسيناء للمنجنيز لتنفيذ مشروعات شراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة عالمياً ويدعم خطة الدولة لرفع معدلات النمو الصناعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

