آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 أمام الجنيه المصرى

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأثنين 28 أبريل 2025، استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، وذلك خلال آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك، حيث سجل بالبنك المركزى 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع