شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأثنين 28 أبريل 2025، استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، وذلك خلال آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك، حيث سجل بالبنك المركزى 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى 50.91 جنيه للشراء و51.01 البيع، وفى بنك مصر 50.9 جنيه للشراء و51 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 50.9 جنيه للشراء و51 للبيع.
وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.9 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
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