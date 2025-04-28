شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 24 يسجل 5455 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم فى مصر خلال التعاملات الصباحية 28 أبريل 2025، فى ظل عودة التداول على الذهب عالميًا وفي السوق المحلي، وخلال السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب في مصر.

الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

سجل سعر أونصة الذهب العالمى انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولار للأونصة وأغلق عند 3319 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.

أن السوق سجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قمته التاريخية.

ظهرت بوادر لانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد تقرير يفيد بإعفاء بكين بعض السلع الأمريكية من رسومها الجمركية، وبعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى تصريحات أن محادثات التجارة مع الصين جارية، نافيًا مزاعم الصين بعدم إجراء أى مناقشات لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة.