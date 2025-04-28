شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، حيث واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 28 -4-2025 استقراره أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية ، حيث استقر بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين ، فى البنك الاهلي عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع ، فى بنك مصر الى عند 50.9 جنيه للشراء 51 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.9 جنيه للشراء 51البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.9 جنيه للشراء 51 للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.9 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.