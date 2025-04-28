شكرا لقرائتكم خبر عن محطات الطاقة المتجددة تساهم فى خفض 11 مليون طن من الكربون و4 مليون طن من الوقود والان مع تفاصيل الخبر

نجحت مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لانتاج الكهرباء سواء التابعة للدولة أو التابعة للقطاع الخاص في تحقيق وفر في الوقود المستخدم لانتاج 7734 ميجا وات بإجمالى 4 مليون 700 ألف طن من الوقود المكافئ و هو ما ساهم في خفض 11 مليون 11 ألف طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون نتيجة انتاج 26 تيرا وات ساعة من الطاقات المتجددة خلال 2024 وفقا للتقرير السنوي لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة.

ويبلغ إجمالي الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء 7 الاف 700 ميجا وات تحتل الطاقة المائية النصيب الأكبر منها 37% و الرياح 28% و الخلايا الفوتو فولطية 32% و الشمسية 2% و الكتلة الإحيائية " انتاج الكهرباء من المخالفات " 1% ، و بالنسبة للمشروعات التي جارى تنفيذها حتى 2030 تمثل نسبة مشروعات انتاج الكهرباء من الرياح في مزيج الطاقة المتجددة 66% و الشمس 34%.

تم تحديـــث الاســـتراتيجية الوطنيـــة للطاقـــة والتـــي اعتمدهـــا المجلـــس الأعلـــى للطاقــة فــي أكتوبــر، 2016 تتضمــن تعظيــم الاسـتفادة من موارد الطاقة المتجددة لزيادة حصتها في مزيج الطاقة لتصــل إلــى 42% بحلــول عــام 2030 وفــي ضــوء ذلــك، قامــت هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة مــن خــلال دراســة قــام بهــا استشـاري بتحديـد مواقـع إضافيـة واعـدة ذات إمكانـات ريـاح عاليـة لإنشـاء محطـات ريـاح بهـا حيـث تتمتـع بسـرعات ريـاح حوالي 10 م / ث عند ارتفاع 150 م، يبلغ إجمالي المساحات المخصصة لصالح الهيئة أكثر من 40 ألف كم مربع لانشاء مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).