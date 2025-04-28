شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة العالمية فتحت.. إليك تفاصيل سعر الذهب اليوم بعد تحديث الأونصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت بورصة الذهب اليوم فى نيويورك ومتشغن وغيرها من الدولار، مما يؤثر على سعر الذهب اليوم فى مصر خلال التعاملات وخلال السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب فى مصر.

الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها.

- عيار 18: سجل حوالى 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالى 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

وسجلت الأونصة تداولات فوق 3300 دولارًا وهو مناخ قد يدعم صعود الذهب فى التداولات الفورية.

الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا فى مصر، تراجع بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.

أن السوق سجل أعلى سعر تاريخى له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قمته التاريخية.