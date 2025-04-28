شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 100 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددةُ خلال 25/2026 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال 25/2026 في مجال تنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، توجيه استثمارات عامة 100 مليار جنيه، يخُص الجهاز الحكومي منها حوالي 16.4 مليار جنيه.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن مُستهدفات الخطة تتضمن عِدّة مشروعات قوميّة استراتيجيّة في إطار التوجيهات الرئاسيّة وتوجيهات مجلس الوزراء، يأتي في مُقدّمتها التغذية الكهربائيّة لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح) واستكمال بروتوكول أعمال التغذية الكهربائيّة لمشروعات استصلاح الأراضي بمناطق الدلتا الجديدة وسيناء وبني سويف والـمنيا وغرب كوم أمبو وشمال أسوان، والانتهاء من التغذية الكهربائيّة لآبار المياه بالتجمّعات التنمويّة لشمال وجنوب سيناء، وانتهاء توسّعة محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر.

وتابع التقرير المشروعات القومية التي تتضمنها الخطة، مشيراً إلى استكمال إنشاء محطة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطة مُحولات المطرية، ومشروع التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ومشروعات مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومشروعات التغذية الكهربائيّة لمنطقتي شرق العوينات وتُوشكى، والتغذية الكهربائيّة لمشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، فضلًا عن مشروع ربط محطّة مُحوّلات المرحلة الأولى من الخط الرابع بمترو الأنفاق، ومشروع نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطُرُق.

وأوضح التقرير، أنه فيما يخص تنمية استخدامات الطاقة المتجددة، فإن المشروعات المستهدف تنفيذها بخطة عام 25/2026، تتضمن استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتنفيذ ستة مشروعات لتمهيد وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بمناطق شرق وغرب النيل، جبل الزيت، نجع حمادى، رأس شقير، جنوب الغردقة، بنبان.

أضاف التقرير أن الخطة تستهدف كمؤشرات أداء كميّة؛ زيادة المتوسط السنوي للطاقة الكهربائيّة المولدة لتُسجّل نحو 235 مليار ك.و.س في عام 25/2026، مُقابل 223 مليار ك.و.س عام 23/2024، وكذا خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائيّة إلى نحو 13% في عام الخطة، مُقابل 19.4% في عام 23/2024، وزيادة نسبة مُشاركة الطاقة الـمُتجدّدة بمزيج الطاقة لتصِل إلى نحو 16% عام 25/2026 بالـمُقارنة بنسبة 11.5% في عام 23/2024.