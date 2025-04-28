شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر خلال التعاملات الصباحية الاثنين 28 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، مع افتتاح التداول على الذهب عالميًا وفي السوق المحلي، وخلال السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب في مصر.

الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، تراجعا بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.

السوق سجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قمته التاريخية.

سعر أونصة الذهب تتراجع إلى مستوى 3260 دولارًا خلال التداولات، قبل أن يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 3308 دولارات مما حافظ على الاتجاه الصاعد قصير الأجل.