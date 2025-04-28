شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام مهمة عن أداء صادرات الغزل والمنسوجات خلال الربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من عام 2025، محققة 290 مليون دولار، مقارنة بـ276 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 5%. وأكد أن هذه النتائج تعكس صمود قطاع الغزل والمنسوجات المصري وقدرته على التطور رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الطلب الخارجي، وفيما يلي أهم المعلومات عن الصادرات.

1. سجلت صادرات الغزل والمنسوجات المصرية 290 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025، مقابل 276 مليون دولار لنفس الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت 5%.



2. تمكن القطاع من تحقيق 22% من المستهدف السنوي للصادرات البالغ 1.302 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.



3. تصدر شهر مارس قائمة الشهور الأعلى تصديرًا بقيمة 100 مليون دولار، يليه فبراير بـ96 مليون دولار، ثم يناير بـ94 مليون دولار.



4. حافظ قطاع الأقمشة على صدارته كأكبر القطاعات الفرعية تصديرًا، بإجمالي صادرات بلغ 161 مليون دولار.



5. بلغت صادرات قطاع الغزول وخيوط الخياطة نحو 62 مليون دولار خلال الربع الأول من العام.



6. سجل قطاع المنسوجات التقنية صادرات بقيمة 38 مليون دولار، بينما بلغت صادرات قطاع الألياف 26 مليون دولار.



7. حقق قطاع المنسوجات التقنية أعلى معدل نمو بين القطاعات الفرعية بنسبة 19%، تليه الأقمشة بنسبة نمو 18%، فيما تراجعت صادرات الألياف بنسبة 28% والغزول بنسبة 14%.



8. احتفظت تركيا بصدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بإجمالي 128 مليون دولار، بنسبة زيادة 32%، وتمثل وحدها 44% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات.



9. تصدر البند الجمركي 540752، الخاص بالأقمشة المنسوجة من خيوط شعيرات تركيبية (بوليستر)، قائمة البنود الأعلى تصديرًا بإجمالي 46 مليون دولار، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 104%.



10. تركزت 93% من صادرات القطاع في 20 سوقًا رئيسيًا، وسجلت الصادرات إلى قارة آسيا (بما فيها تركيا) أعلى أداء بقيمة 151 مليون دولار وبمعدل نمو 19%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% وتراجعت إلى الدول العربية بنسبة 14%.