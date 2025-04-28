“الجيومكانية” تستقبل رئيس المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين (RICS)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل نائب رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المهندس أحمد بن صالح الوسيدي, رئيس المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين (RICS) نك ماكلين والوفد المرافق له، في إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين لبناء وتطوير القدرات الجيومكانية الوطنية.

ويهدف التعاون بين الجهتين إلى إطلاق عدد من المبادرات لبناء المعايير المهنية للممارسين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في المملكة، بما في ذلك التسجيل والتصنيف والتحقق والاعتماد المهني للممارسين، وتفعيل المسارات التدريبية والتعليمية لبناء القدرات الوطنية من خلال الأكاديمية الجيومكانية الوطنية، وتعزيز الوعي والمعرفة الجيومكانية وتحفيز الابتكار.

ويعد المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين منظمة مهنية عالمية تحظى بخبرة تقارب 157 عامًا متخصصة في وضع المعايير وتقديم الاعتماد الدولي للمساحين والمهنيين في عدد من المجالات, بهدف تعزيز الممارسات المهنية ورفع كفاءتها وفق أفضل المعايير العلمية والعملية.

يذكر أن الجيومكانية تعمل- وفق تنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في المملكة، ومن ذلك الترخيص لممارسة الأنشطة في القطاع والإشراف على تصنيف وتأهيل الممارسين ووضع القواعد المنظمة لذلك، وبناء وتطوير القدرات الوطنية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها.

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