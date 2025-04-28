تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية اليوم الاثنين 28-4-2025

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، حيث واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 28 -4-2025 استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية ، حيث استقر بالبنك المركزى 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين، فى البنك الأهلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع، فى بنك مصر الى عند 50.9 جنيه للشراء 51 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.9 جنيه للشراء 51البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.9 جنيه للشراء 51 للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.9 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.