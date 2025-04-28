شكرا لقرائتكم خبر عن توقف التداول عالميًا والذهب اليوم فى مصر يواصل الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية 27 أبريل 2025، في ظل توقف التداول على الذهب عالميًا وفي السوق المحلي، وخلال السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب في مصر.

الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.

أن السوق سجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قمته التاريخية.