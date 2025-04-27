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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كجوك وزير المالية، دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية، مشددا على التطبيق الدقيق لما أعلنته وزارة المالية ومتابعة مستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
وقال وزير المالية: إن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» بحوافز استثنائية، وأن هناك إجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، لإنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية.
وأضاف: سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين في المأموريات، كما أن المراكز هدفها تذليل أى عقبات أولًا بأول، توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل «نقطة ومن أول السطر».
وقدم الخليج 365 في ملحق خاص 14 صفحة، كل التفاصيل الخاصة بالتسهيلات الضريبية، في ظل دعم ومساندة استثنائية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للتيسيرات الضريبية.وفيما يلى أبرز تصريحات وزير المالية بشأن التسهيلات الضريبية:
كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى ميدانيًا وإلكترونيًا
درسنا سويًا التحديات الضريبية.. وحددنا الأولويات.. وحزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ
«الفحص بالعينة» لكل المراكز الضريبية من الموسم الحالى.. ومقابل التأخير لنتجاوز أصل الضريبة
يحق لصغار الممولين حتى 20 مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة
تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة
فخورون بحماسكم.. مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى
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