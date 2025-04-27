شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5455 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها

- عيار 18: سجل حوالى 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالى 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري