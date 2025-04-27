شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 28-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ35.050 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

عيار 24 سجل 40.075 دينار

عيار 22 سجل 36.725 دينار

عيار 21 سجل 35.050 دينار

عيار 18 سجل 30.050 دينار

عيار 1423.375 دينار

عيار 12 سجل 20.025 دينار

الاونصة1246.325 دينار

الجنيه الذهب280.500 دينار

أسعار الذهب فى مصر اليوم

الأونصة بالدولار3314.68 دولار



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.