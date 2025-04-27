شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 28-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ35.050 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 27 أبريل 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصرأسعار الذهب فى مصر اليوم
- عيار 24 سجل 40.075 دينار
- عيار 22 سجل 36.725 دينار
- عيار 21 سجل 35.050 دينار
- عيار 18 سجل 30.050 دينار
- عيار 1423.375 دينار
- عيار 12 سجل 20.025 دينار
- الاونصة1246.325 دينار
- الجنيه الذهب280.500 دينار
الأونصة بالدولار3314.68 دولار
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.
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