شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليون ريال.. إنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

المناطق اللوجستية في السعودية

التنمية الاقتصادية في السعودية

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عقدًا لإنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.وذلك بقيمة استثمارية تصل إلى 300 مليون ريال وبمساحة 382 ألف متر مربع، لاستيراد وإعادة تصدير المركبات وقطع الغيار.وتأتي المنطقة اللوجستية ضمن مبادرات الهيئة المرتبطة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإنشاء مناطق لوجستية داخل وخارج الموانئ.بالإضافة إلى تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة لمواكبة عجلة التنمية الوطنية، ودعم وتمكين طموحات المملكة الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030.وتضم المنطقة اللوجستية مستودعًا بمساحة 7 آلاف متر مربع لتخزين قطع الغيار ومنطقة لوجستية مجهزة للتعامل مع أكثر من 13,000 سيارة وشاحنة.بما يسهم في تعزيز الميزة التنافسية ومكانة الميناء كمركز لوجستي إقليمي من خلال تقديم خدمات لوجستية نوعية، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية ويعزز التنوع الاقتصادي.ويؤدي ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام دورًا مهمًا في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية، ويتميز ببنية تحتية ومرافق لوجستية متكاملة جاذبة للشركات الدولية الكبرى.