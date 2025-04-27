شكرا لقرائتكم خبر عن خلال التعاملات المسائية.. تطورات سعر الذهب فى مصر الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تحديث في سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية 27 أبريل 2025، في ظل توقف التداول على الذهب عالميًا وفي السوق المحلي، وخلال السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب في مصر.

الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولار للأونصة وأغلق عند 3319 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

شهد سعر الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، ليتراجع الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله وذلك مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب تعافي مستويات الدولار مما أوقف مكاسب الذهب لفترة من الوقت.