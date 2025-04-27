شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27-4-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4088.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها.

- عيار 18: سجل حوالى 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالى 3180 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.