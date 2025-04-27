الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه المصرى يستقر عند 51 جنيها للبيع

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سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه المصرى يستقر عند 51 جنيها للبيع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 27 أبريل 2025 06:00 م

واصل سعر الدولار على مدار اليوم الأحد 27-4-2025 استقراره أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، حيث استقر بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الأهلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 جنيه البيع، فى بنك مصر الى عند 50.9 جنيه للشراء 51 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.9 جنيه للشراء 51 جنيه البيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.9 جنيه للشراء 51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.9 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.90  جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.90  جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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