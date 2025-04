شكرا لقرائتكم خبر عن Cred شريك رئيسى لـ "حملة مانحي الأمل العالمية" فى رحلة التغيير الإيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، أعلنت شركة Cred عن رعايتها الرسمية "لمبادرة مانحي الأمل العالمية " Hope Givers بمساهمة تبلغ 5 ملايين جنيه مصري، وذلك في إطار حرصها على دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تُحدث أثراً ملموساً في حياة الأفراد والمجتمعات، جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقامته Cred، حيث وقع كلاً من المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة والبطل الرياضي أنور الكموني مؤسس مبادرة "مانحي الأمل العالمية " Hope Givers.

مبادرة "مانحي الأمل العالمية"، التي انطلقت علي يد البطل الرياضي المصري في التنس ومُحارب السرطان أنور الكموني وتعمل في 23 حول العالم، هي مبادرة إنسانية شاملة تهدف إلى نشر الأمل، ومواجهة اليأس، وإحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات، من خلال التركيز على العمل بخمسة محاور رئيسية تتمثل في دعم مرضى السرطان، أصحاب الهمم، التنمية المستدامة، الرياضة والفنون، والمشاريع الإنسانية.

لا تقتصر جهود "مانحي الأمل" على التوعية فحسب، بل تسعى لإحداث تغيير حقيقي ورفع الروح المعنوية لدى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم أنشطة متعددة تتضمن مجموعة من الفعاليات ترفيهية ورياضية وصحية، حملات تمكين للمرأة والطفل، مبادرات تطوعية، وأنشطة رقمية تفاعلية.

في سياق ذلك صرح المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة Cred عن حماسه للمشاركة في هذه المبادرة قائلاً

"سعداء جدًا بالتعاون مع مبادرة"مانحي الأمل العالمية "" Hope Givers، ويغمرني شعور بالتفاؤل الكبير بتلك الخطوة الهامة في مسيرة الشركة لرعاية المبادرات والنشاطات المختلفة التي تدعم مختلف الشرائح من الشباب المصري الواعد، كامتدادٍ طبيعي لدور Credالمجتمعي وإيمانها العميق بأهمية دعم المبادرات التي تترك بصمة حقيقية في حياة الناس.

وأضاف منصور: " نعدكم بان نبذل جميعًا قصارى جهدنا ليكون هذا التعاون مثمرًا وفعالاً وأن نساهم بحق في تقديم كامل الرعاية للمبادرة ولكافة أنشطتها وكلي أمل في نصنع معًا فارق حقيقي في حياة هؤلاء الأبطال الذي استطاعوا أن يقهروا بقوة كافة الصعوبات التي واجهتهم وتمكنوا من ان يرسموا احلامهم وينشروا الأمل في كل مكان، فنحن فخورون بدعم " مانحي الأمل، التي لا تنشر الأمل فقط، بل تصنعه."

تستهدف مبادرة "مانحي الأمل العالمية ا" Hope Givers فئات متنوعة من المجتمع، مثل مرضى السرطان، ذوي القدرات الخاصة، كبار السن، الأيتام، مرضى القلب، المشردين، المصابين باضطرابات نفسية، وكل من فقدوا الأمل في تحقيق أحلامهم نتيجة صدمات أو أمراض خطيرة. هذا ما أكده البطل الرياضي أنور الكموني معربًا عن سعادته بالتعاون مع Credوقال: " فخورون بهذه الخطوة الهامة في مسيرة المبادرة، وأنا على ثقة بأن التعاون مع هذا الكيان الكبير Credبما يمتلكه من رؤية ووعي بمجتمعه سنترك بصمة واضحة ومؤثرة في حياة كل فرد بالمبادرة وسنصنع معًا صورة جميلة لمجتمعنا ولمستقبله."

تعد Credمن أكثر شركات التطوير العقاري التي تهتم برعاية ودعم المبادرات والأنشطة الشبابية المختلفة سواء الرياضية او الفنية او الثقافية، واستطاعت خلال السنوات الماضية أن تكون بالفعل داعم وراعي للعديد من البطولات والمهرجانات، كان اخرها رعاية وتكريم ابطال مصر الفائزين بأولمبياد باريس 2024، لتترك بذلك بصمة حقيقة بين فئات الشباب المختلفة كراعي وداعم حقيقي لهم في كافة خطواتهم.

نبذة عن شركة Cred

Cred شركة تطوير عقاري تركز بشكل رئيسي على تطوير مشروعات عقارية متكاملة بما في ذلك المشروعات السكنية والتجارية والإدارية. يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 1.200 مليار جنيه. تطور cred عددًا من المشروعات المتميزة في السوق المصري والتي تضم وحدات متنوعة سكنية وتجارية وإدارية وطبية وغيرها في مواقع ممتازة، ومنها وأحدث مشروعات الشركة مشروع Ever New Cairo بمنطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة باستثمارات 30 مليار جنيه، ومشروع ever بغرب القاهرة باستثمارات 12 مليار جنيه، ومشروع CLM أول وأكبر مشرعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات قدرها 3.7 مليار جنيه، المشروع عبارة عن مجمع سكنى ذكي متكامل، ومشروعها الثاني والذي تم إطلاقه عام 2019، مشروع ايست سايد متعدد الاستخدامات. يقع فى بلوك H1 بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 7600 متر مربع باستثمارات 800 مليون مصري. تصميمات المشروع تم إعدادها وتنسيقها من قبل المهندس المعماري المصري الشهير/ هاني سعد الرئيس التنفيذي ومؤسس مكتب هاني انوفيشنز، ومشروع COM16 بمنطقة الdowntown في العاصمة الإدارية ايضًا. وتمتلك Cred خطة طموحة للتوسع بمشرعاتها بمختلف أنحاء البلاد من خلال مشروعات تتماشي مع التطورات الكبيرة التي يشهدها مجال التطوير العقاري عبر العالم باستخدام أحدث المعايير والمواصفات التكنولوجية الحديثة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.cred-development-eg.com