شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رفض بنك بجزر البهاما رد أسهم لشركة أسيك للتعدين بـ6.6 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة أسيك للتعدين-أسكوم، عن تفاصيل أزمة رفض بنك بجزر البهاما رد حصة الشركة في أسهم إحدى الشركات التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك.

قالت شركة أسيك، في بيان للبورصة، إن شركة APM Investment – Holding، والمملوكة بنسبة 100% لشركة أسيك للتعدين "أسكوم"، تحصلت في 13 سبتمبر 2023 على نسبة 4.8% من شركة Allied Gold Corporation من خلال امتلاك عدد 11.5 مليون سهم من أسهمها، ورهنت " APM" عدد 7.5 مليون سهم من هذه الأسهم مقابل الحصول على قرض من St James Bank and Trust Company- وهو بنك مقره في جزر البهاما- ويشرف عليه كل من البنك المركزي ومجلس الخدمات المالية في جزر البهاما بتاريخ نوفمبر 2023 ولمدة عام ونصف ينتهي في مايو 2025 وبلغ رصيد القرض في 31 جيسمبر عام 2024 حوالي 10.3 مليون دولار ليصبح بالفائدة 11.17 مليون دولار.



أضافت أنه في إطار متابعة الشركة لوضع القرض وطلب الشركة تعجيل سداده حيث بلغ إجمالي المستحق سداده عن هذا القرض مبلغ (11.17 مليون دولار أمريكي) في تاريخ 31 ديسمبر عام 2024، وقيمة الأسهم المرهونة في ذلك التاريخ كانت 17.8 مليون دولار بسعر السهم 2.37 دولار، فوجئت الشركة برفض المؤسسة المالية المقرضة رد الأسهم واعتبارها سدادًا للقرض بالمخالفة للوقائع بدون أي سند قانوني، وللحفاظ على حقوق الشركة ومساهميها فإن الشركة قد قامت بتعيين أحد مكاتب المحاماة الأجنبية الكبرى والذي أفاد في نهاية الأسبوع الماضي الخميس بضرورة البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بعد عدم الاستجابة من المؤسسة المقرضة للمفاوضات بينهما لحل النزاع وديًا، وذلك بغرض استرداد الأسهم المرهونة أو قيمتها.

وتابعت أن الشركة قامت بتسجيل الفرق بين قيمة الأسهم المرهونة وإجمالى المستحق للمؤسسة المقرضة (مبلغ 6.6 مليون دولار تقريبًا والمعادل المبلغ 320.5 مليون جنيه كاضمحلال في 31 ديسمبر عام 2024، وهو ما سيتم تأثيره في القوائم المالية المجمعة لشركة أسكوم في نهاية عام 2024.