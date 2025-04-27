شكرا لقرائتكم خبر عن «إس تي سي» توزع 2.47 مليار ريال أرباحا عن الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموزع 2.47 مليار ريال مقسمة على 4,98 مليار سهم، بواقع 0.55 ريال لكل سهم، وذلك تماشيًا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2024.

وأضافت أن اجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 13,084,005 أسهم حتى تاريخه.

ومن المقرر توزيع الأرباح عن طريق بنك الرياض بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وأهابت "إس تي سي" بجميع المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم، لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

وبالنسبة للستثمرين الأجانب غير المقيمين، فسوف يتم التوزيع عن طريق الوسيط المالي المقيم، وستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

ودعت المساهمين الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم أو إيداعها في محافظهم الاستثمارية، بالتحقق من الأرباح غير المستلمة من خلال تطبيقها الخاص لعلاقات المستثمرين، ومراجعة بنك الرياض لاستلام أي أرباح غير مستلمة. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2025، بداية من 20 مايو المقبل.وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموزع 2.47 مليار ريال مقسمة على 4,98 مليار سهم، بواقع 0.55 ريال لكل سهم، وذلك تماشيًا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2024.وأضافت أن اجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 13,084,005 أسهم حتى تاريخه.ومن المقرر توزيع الأرباح عن طريق بنك الرياض بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.وأهابت "إس تي سي" بجميع المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم، لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.وبالنسبة للستثمرين الأجانب غير المقيمين، فسوف يتم التوزيع عن طريق الوسيط المالي المقيم، وستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.ودعت المساهمين الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم أو إيداعها في محافظهم الاستثمارية، بالتحقق من الأرباح غير المستلمة من خلال تطبيقها الخاص لعلاقات المستثمرين، ومراجعة بنك الرياض لاستلام أي أرباح غير مستلمة.