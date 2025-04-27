شكرا لقرائتكم خبر عن شركات تابعة لـ«تنمية» تحصل على تسهيلات من البنك العربي الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت كل من شركة التنمية الزراعية، وشركة تلال الصحراء للخدمات البيطرية، وشركة مطاعم التنمية (شركات تابعة لشركة التنمية الغذائية) (تنمية)، اليوم الأحد، على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل من البنك العربي الوطني.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن تلك التسهيلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بلغت 200 مليون ريال لمدة سنة واحدة بضمان السند لأمر.
ونوهت باستخدام التسهيلات لتلبية متطلبات رأس المال العامل.