الاقتصاد

شركات تابعة لـ«تنمية» تحصل على تسهيلات من البنك العربي الوطني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شركات تابعة لـ«تنمية» تحصل على تسهيلات من البنك العربي الوطني

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الدمام - شريف احمد - حصلت كل من شركة التنمية الزراعية، وشركة تلال الصحراء للخدمات البيطرية، وشركة مطاعم التنمية (شركات تابعة لشركة التنمية الغذائية) (تنمية)، اليوم الأحد، على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل من البنك العربي الوطني.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول "، أن تلك التسهيلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بلغت 200 مليون ريال لمدة سنة واحدة بضمان السند لأمر.
ونوهت باستخدام التسهيلات لتلبية متطلبات رأس المال العامل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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